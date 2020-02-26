马哈迪：若获支持我将重当首相

（早报讯）马来西亚过渡首相马哈迪表示，他若获得足够支持，他将重当首相。但若其他人获得支持而出任首相，他也尊重这样的选择并交出权力。他也为政局混乱向全民道歉。

马哈迪周三下午4时45分透过国营电视台发布为时约五分钟的马来文演说。这是他上周五（21日）支持希盟党主席理事会以来，首次发表公开演说。这也是马哈迪首次评论这次政治风波。

马哈迪一开始先为目前政局混乱向全国人民道歉。他说，他也是凡人，也会犯错，因此他愿恳求原谅。

他说，他周一向国家元首阿都拉辞职时，双方会谈约一小时后，元首才批准他辞职，但也委任他为过渡首相。他表示，关于他辞职的原因众说纷纭。但真正的理由是各方都支持他出任首相，这让他不知如何选择。“权力并非我的终极目标。”

他说，他辞职也是因为无法与巫统及伊斯兰党合作组织政治联盟，因为这个新联盟一旦成立，作为最大政党的巫统势必支配这个联盟。“这是我无法接受的。”他表示，政治人物应该以民为本，造福民众，但有些政治人物则眷恋权势。

马哈迪说，当政局开始混乱时，他希望能有时间处理。不过当时土团党已宣布退出希盟而导致希盟垮台。他说，任何做法都有人支持也有人反对，但他只做对国家有利的事。