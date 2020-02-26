玛丽亚·莎拉波娃宣布退役

（早报讯）（巴黎综合电）俄罗斯网球明星玛丽亚·莎拉波娃宣布退役，不再征战职业网球赛。

32岁的玛丽亚是俄罗斯史上最知名的运动员之一，她在写给《名利场》杂志的一篇文章中写道：“我要和网球说再见了。我这一生到目前为止都献给了网球运动，而网球运动也给了我生活。我接下来每一天都会想念它。”

“在打网球28年，以及赢得五个大满贯赛事女单冠军后，我已做好准备去攀越另一座山峰，去接受另一个不同领域的挑战。”

玛丽亚在13岁时就成为职业球员，在2004年以17岁的年纪赢得温布登锦标赛女单桂冠，首次登上大满贯赛事冠军宝座。2006年，她拿下了美国公开赛锦标，2008年则赢得澳大利亚公开赛冠军。玛丽亚在2012年和2014年两次摘下法国公开赛桂冠，实现了全满贯霸业。此外，她也曾在2012年伦敦奥运会上夺得女单银牌。

这名世界前首号女球员在2016年因药检不过关被禁赛15个月，恢复自由身后，玛丽亚一直受到伤病困扰，在球场上的表现每况愈下，目前的世界排名已跌至第369位。

玛丽亚去年一共只打了19场比赛，今年首个大满贯赛事澳网，她获得主办当局颁发外卡参赛，却在首轮以3比6、4比6败给第19号种子克罗地亚的唐娜·维基奇，惨遭“一轮游”。