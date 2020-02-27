担心冠病扩散 瑞士游轮遭三国拒绝

（早报讯）担心2019冠状病毒疾病（COVID-19）会对当地造成影响，加勒比海上的三个港口接连拒绝一艘从美国迈阿密启航的瑞士游轮入港停靠。

中新社引述美国媒体报道，这艘名为“传奇号”（Meraviglia）的游轮载有4500多名乘客和1600名船员。该游轮2月23日从美国迈阿密启航，原计划在牙买加、开曼群岛、墨西哥、巴哈马、伯利兹和洪都拉斯进行15天的航行，3月8日返回迈阿密。

这艘游轮的运营商是瑞士游轮企业--地中海邮轮。日前，该企业按照正常程序，向航线目的地的卫生部门提供了详细的医疗记录：船上有一名船员出现了季节性流感的症状，其A型流感检测呈阳性。

游轮在本周星期二（25日）抵达牙买加的奥科里奥斯后，牙买加政府以担心冠病扩散为由，拒绝了船只泊岸的申请。

当天晚上，游轮收到了下一个目的地--开曼群岛政府的回信。开曼群岛也拒绝了船只停靠的申请。该岛卫生部长西摩表示，此举是为保护当地居民的安全和健康。

墨西哥港务局26日下午也取消了游轮在科苏梅尔港靠岸的许可。

《华盛顿邮报》报道，地中海游轮公司称，这名患有流感的船员是从菲律宾马尼拉经土耳其伊斯坦布尔飞抵美国迈阿密的。他上船后被诊断为季节性流感，目前正在康复中。这名船员在出现症状时已在进行隔离。

该公司还指出，所有人在登船前都进行了热成像扫描，以识别发烧、发冷、咳嗽或呼吸困难等迹象。此外，企业在船上也对所有乘客和船员进行了强制性的健康检查。