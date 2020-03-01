组新政府计划失败 马哈迪：因安华心急当首相

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪责怪人民公正党主席安华，执意要成为希盟首相候选人，导致他辞去首相职后无法再次受委，也无法再组政府。

土著团结党面簿专页直播马哈迪今天（3月1日）在首要领导基金会会见土团党领袖时的场面。马哈迪向出席者抱怨安华，也再次批评新任首相慕尤丁是“叛徒”，导致他无法组成新政府。

根据有关视频，马哈迪说：“多名巫统领袖有贪污案，因此土团党不应该与巫统合作，如今，就算这些人双手沾满了鲜血，他（慕尤丁）也愿意和他们同流合污。”

他接着责怪安华执意要成为希盟首相人选。“在我拒绝恢复希盟政府，并要求组成跨政党的联合政府后，希盟就转态支持安华出任首相了。我输了，这让我很难过。……如果不是因为这样，我就有（希盟）92席和已经掌握的60席，我就有了多数支持，他（安华）没有足够数目，还要求成为首相人选。”

他还说，安华十分心急要当首相。“他（安华）太急了，这样是不能成为首相的……过去他有非常多支持者，但人民后来都支持我了。我决定辞职，让安华证明他有人支持，但人民却要我继续当首相，只要我能获得更多的支持，我就可以回来当首相，但安华却以为自己有机会。”

据《星洲日报》报道，这是马哈迪与安华在4年前和解，并在第14届大选组成政府后，首次公开批评安华。