法国两名市长确诊患冠病

（早报讯）法国两名市长在各自的社交媒体页面上宣布确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

中央社报道，法国东南部上萨瓦省（Haute-Savoie）拉巴勒姆德西兰吉市（La Balme-de-Sillingy）的市长戴维耶（Francois Daviet）2月29日晚上确诊冠病后已随即住进医院。他在星期天（1日）在社群媒体发布的影音中戴着口罩宣布上述消息。

戴维耶在确诊前的2月25日曾出席参加巴黎国际农业博览会，并与隆河－阿尔卑斯山区区议会主席孟代尔（Christian Monteil）会面，孟代尔得知消息后已取消今天行程，并前往医院检测。相关单位正积极追查戴维耶接触史，包括在农业博览会与他会面的议员和所有随行人员。

另一位确诊市长为目前群聚感染最严重的法国北部瓦兹省（Oise）克雷皮昂瓦罗市（Crépy-en-Valois）市长福尔蒂（Bruno Fortier）。他昨晚在社群媒体宣布自己确诊，并列出过去14天与他有接触的人。他表示：“我完全没有‘生病’，也没有发烧等症状…我只是这个万恶病毒的带原者。”

福尔蒂表示将不会住院，但会在家中戴口罩自我隔离。福尔蒂承认，他认为接下来几天还会有更多的病例出现，他说，“我们进入了一段艰困的时期，让我们保持冷静，遵守只是并团结一心”。