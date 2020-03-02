通用电气前董事长韦尔奇去世 享年84岁

（早报讯）通用电气（General Electric）董事长兼首席执行官杰克-韦尔奇（Jack Welch）去世，享年84岁。美国总统特朗普通过社交媒体向他致敬，并指他是一个商业传奇。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，通用电气前董事长兼首席执行官韦尔奇去世，享年84岁。他的妻子苏西在周一（2日）宣布了他的死讯。

韦尔奇执掌通用电气长达20年，在他的领导下，该公司市值从120亿美元（166亿新元）增至4100亿美元（5694亿新元）。通用电气成为全球市值最高的公司之一，仅次于微软。

在掌舵期间，韦尔奇买卖了许多企业，将这个工业巨头扩展到金融服务和咨询领域。通用金融银行在他任职七年后成立。《财富》在20年前对韦尔奇进行了专访，并称他为“20世纪的世纪经理人”。

特朗普星期一在推特向韦尔奇这样的商界传奇人物致敬。他说，再也没有像“中子弹”杰克那样的企业领袖。他是我的朋友和支持者。我们一起做了很棒的交易。他永远不会被忘记。我向他了不起的妻子和家人致以最温馨的慰问！

韦尔奇曾以废除九层的管理等级制度，给公司带来不拘小节的企业文化而闻名。在20世纪80年代早期，由于太过于强硬的铁腕裁员，他被称为“中子弹”杰克，但他在裁员的同时保持了公司的完好无损。