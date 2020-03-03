慕尤丁指示政府机关尽快落实财案救市配套

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁指示所有政府机关，必须严正看待和尽快落实2020年财政预算案和2020年振兴经济配套里所采取的措施。这也意味着，上周由希盟政府拟定并由过渡首相马哈迪宣布的救市配套将照跑。

首相办公室周二发表文告说，财政部会确保所有在振兴经济配套里所提及的救市措施，必须能顺利和快速地进行，并监督所有工作。

慕尤丁也强调，必须更加谨慎地支出和减少浪费，以确保马国的财务状况保持强劲。

文告说，政府的债务和负债也受到关注，且首相慕尤丁指示所有将进行的计划必须仔细研究，以便不会对政府的财务和债务带来负担。“首相慕尤丁也认为，财政预算案的拨款必须可为国家经济成长带来最大的回酬，并为国人带来收入。”

文告说，政府计划的成效性需提高，以便花费公众的钱能对国家发展带来益处。

慕尤丁周二早上会见了政府首席秘书、财政部秘书长、经济事务部秘书长以及这两个部门的高级官员，以听取国家经济和债务的现况，包括日前公布的振兴经济配套所采取的措施。

文告说，这次讨论注重在加强国内经济的议程及确保社会安宁，进而提升马国经济到更具竞争力的水平。

已辞去首相职的马哈迪上周四（27日）以过渡首相身份如期公布总值200亿令吉的振兴经济配套，并制定了多项措施来应对冠病疫情对经济带来的冲击。马哈迪说，在全球经济状况及冠病疫情的冲击下，马国今年的经济预测增长介于3.2%至4.2%。