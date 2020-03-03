冠病疫情高峰期 英20%劳动力因病停工

（早报讯）英国政府警告，在冠病疫情到高峰时期，英国可能会有多达五分之一的劳动力因病停工。

英国首相约翰逊3月3号上午在唐宁街首相府举行新闻发布会，首次发布英国针对冠病疫情的最新国家防疫政策和措施。

这些政策和措施包括，如果疫情继续发展，一些学校可能会受到影响而关闭，禁止举行人员密集的大型活动，鼓励人员在家办公，公立医院将召回新近退休的医护人员以补充短缺人力，一些慢性病患者可能将延迟就医。

警方也将把主要警力用于对付严重犯罪和保障社会秩序上。军队在必要时会协助支持紧急医疗服务。3月11日发布的年度新预算将为应对新冠疫情给予支持。

为了减缓英国公立医院系统持续面临的压力，政府鼓励大多数轻症患者在家隔离治疗，医院可给这部分患者提供医疗支持。

英格兰首席医学官克里斯·惠蒂在发布会上表示，来自中国的权威统计数据帮助英国政府了解了新冠疫情的影响，目前看来，20岁以下的青少年感染较小，症状也较轻。年纪大有其他疾病的老年人感染后容易转成重症肺炎，英国公立医院的现有人力和医疗保障将优先收治重症患者。

他告诉英国公众，来自中国的统计数据显示，冠病疫情导致的死亡率在1%左右，99%的感染者无生命之忧，英国政府建议公众勤洗手。