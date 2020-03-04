疫情导致美国药品短缺 美军承认过度依赖中国供应

（早报讯）中国在新型冠状病毒疫情下实施的停工停产以及对相关医药产品需求大增导致美国首次出现药品短缺。美国军方高级官员和一些国会议员透露，这个现象暴露了高度依赖中国供应医药产品对美国国家安全和对军队的潜在风险。

美国之音报道，在新冠病毒疫情肆虐时，被称为世界工厂的中国今年1月罕见地采取了大规模限制人员流动措施，导致各地厂家停工停产，其影响波及整个世界的产业链。

上星期，美国食品与药品管理局宣布，因为中国相关厂家受新冠病毒疫情影响，美国市面上的一款药品出现了供应短缺。美国目前有20种药品完全由中国供应。

据估计，美国药品市场中97%的抗生素来自中国。美国食品与药品管理局一名前高级官员说，新冠病毒疫情可能导致更多款药品出现供应短缺。

美国国会众议院军事委员会成员、来自密苏里州的联邦众议员哈茨勒尔(Vicky Hartzler)说，新冠病毒疫情导致的药品供应短缺表明，美国正过度依赖从中国进口药品，在大国竞争时代，美国军方同样过度依赖中国的药品供应会伤害美军的战斗力。

哈茨勒尔说：“美军大多数部门直接从中国，或者通过那些从中国得到药物基本成分的美国药商那里购买疫苗、抗生素和其他药物。假如我们与中国发生冲突，中国可以利用这个情况来对付我们。他们可以扣压我们的药物必需品，也可能在药物中加入惰性成分，或者加入有害物。”

美国国防战略报告指出，美国已经进入与中国和俄罗斯的大国竞争时代。美国防长埃斯珀进一步称，中国是美国的首要竞争对手。