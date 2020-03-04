世卫组织：新冠病毒与季节性流感有4大不同

（早报讯）新华社报道，世界卫生组织总干事谭德塞3日在例行记者会上说，世卫组织正在加深对新冠病毒的认识，并发现它与季节性流感存在四个重要区别。

第一，现有数据显示，新冠病毒的传播效率低于季节性流感。谭德塞指出，无症状感染者是流感病毒的主要传播者，而新冠病毒并非如此。“来自中国的证据显示，只有约1%的确诊病例没有症状，且这些病例中的大多数会在两天内出现症状。”

第二，与季节性流感相比，新冠病毒引发的疾病更严重。谭德塞说，目前全球新冠病毒导致的病亡率约为3.4%，而季节性流感的病亡率通常远低于1%。全球许多人已经具备对季节性流感病毒毒株的免疫力，而新冠病毒是一种新病毒。这意味着新冠病毒的易感人群更多，有些人会出现重症。

第三，目前尚无针对新冠病毒的疫苗和专门疗法。谭德塞说，目前有20多种针对新冠病毒的疫苗正在研发，一些疗法也在进行临床试验。

第四，流感不可控，但新冠病毒疫情可以得到控制。谭德塞说：“我们不会针对季节性流感进行接触者追踪，但各国应追踪新冠病毒患者的密切接触者，这样可以阻止传染并挽救生命。”

谭德塞强调，正因为新冠病毒疫情可被控制，世卫组织呼吁各国采取全面的防控措施，特别是那些已建立流感检测和防控体系的国家，可对现有体系进行相应调整，无需从零开始。