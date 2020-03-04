拜登称霸南方豪夺9州 “超级星期二”逆转桑德斯

（早报讯）美国14州及美属萨摩亚周二（3日）迎来“超级星期二”总统初选，结果左右初选战局。美国媒体公布部分票站调查结果，此前声势一般的民主党前副总统拜登，在南面州份大胜兼豪夺九州；佛蒙特州参议员桑德斯、前纽约市长彭博也在部分地区胜出。加州及得州是最多党代表票的州份之一，桑德斯与拜登分别胜出上述两州的初选。

加州及得州分别有415及228张党代表票，而该两州也是全国人口最多的州份，选情备受关注。拜登以33.4%的得票率，胜出得州初选；桑德斯以29.8%得票率紧随其后。桑德斯以30.7%得票率在加州胜出，拜登的得票率则为21%，排第二。

拜登在得州、田纳西州、阿肯色州、俄克拉何马州、北卡罗莱纳州及亚拉巴马州等南部州份胜出。他也在明尼苏达州、弗吉尼亚州及麻省等北部州份大胜。桑德斯除了夺得加州的宝座，也在犹他州、科罗拉多州及佛蒙特州胜出。

而彭博只在美属萨摩亚以49.9%得票率胜出，桑德斯以10.5%得票率排第三，拜登的得票率则为8.8%，排第四。彭博在德萨斯州及加州的得票率分别为15.1%及16.4%，都是排第三位。

超级星期二决定民主党全国代表大会逾三分之一、即1357张选举人票。民主党初选共有3979张选票，拿下一半的1991张选票就可胜出初选，在年底的大选中挑战属共和党的现任总统特朗普。随着多人退选，民主党内剩下是桑德斯、拜登、彭博及麻省参议员沃伦的激战。

而特朗普则顺利在所有已举行共和党初选的州份胜出，他在社交网发文感谢各州的支持。弗吉尼亚及纽约州更因此认为，特朗普没有有效的对手，决定取消共和党初选。