称限制韩国人入境国家“无防疫能力” 韩外长遭本国网民炮轰

（早报讯）2019冠状病毒疾病在韩国持续扩散，一些国家陆续对韩国采取入境限制措施。韩国外交部长康京和在发言中表示，“没有防疫能力的多个国家采取了限制入境的粗糙措施”，被韩国网民批评失言。

韩国《中央日报》报道，韩国外交部长康京和今天（3月4日）下午出席韩国国会外交统一委员会全体会议时，在野党未来统合党议员郑镇硕提出质询，如何在未来恢复韩国的形象？康京和回应称，自己与多国外交部长通了电话，他们一致表示“因为本国的防疫体系过于松懈，因此（限制入境），并表示这与韩国的友好问题完全没有关系，希望事态早日正常化、解除限制措施”。

许多韩国网民对康京和的这番言论表达了不满。在韩国门户网站Naver上，有5788个网民按了“生气”，仅有100个网民按“赞”。

其中，网友“kaka****”的留言获得3750个“赞”。他说：“让不懂外交的翻译员（康京和曾任国会议长翻译）担任外交部长，像话吗？如同让一名士兵指挥一个师团。”

网友“lek0****”讽刺说，康京和是不是认为韩国的防疫能力太好，所以没有禁止中国人入境，这样“连路过的狗都会笑”。

网友“ohmy****”则认为：“这不是失言，而是妄言。”

虽然康京和并未点名指的是哪些国家，但根据韩国外交部网站，截至当地时间今天傍晚7时（新加坡时间傍晚6时），已有35个国家对韩国实施了入境限制，其中也包括新加坡。

新加坡昨天宣布，自今晚11时59分起，所有过去14天到过伊朗、意大利北部和韩国的旅客，不得入境或过境新加坡。今晚起，过去14天到过伊朗、意大利北部和韩国的新加坡公民、永久居民和长期准证持有者（包括工作准证、学生证、直系亲属证和长期探访证），返新后将接获居家通知，必须在家隔离14天，不得外出。