民主党初选拜登大胜后 美股三大股指全线收涨

（华盛顿综合电）美国民主党总统参选人拜登在3日的“超级星期二”强势逆袭，拿下当天14个初选州中的至少九个，包括第二大票仓得克萨斯州。其劲敌桑德斯的成绩虽远不如预期，但预料仍可在党代表人数最多的加利福尼亚州胜出。

有分析认为，随着女参议员沃伦在家乡州马萨诸塞州意外落败，纽约前市长彭博砸钱竞选的银弹攻势也未能收效，民主党总统初选实际上已缩小为温和派的拜登与激进派的桑德斯之间的单挑对决。

民主党总统参选人拜登周二在洛杉矶的一场集会上，以大赢家姿态向支持者讲话，他的妻子吉尔（中）和妹妹瓦莱丽也一同上台。（法新社）

据美国多家媒体根据部分计票结果推算，前副总统拜登在超级星期二横扫南部、中西部和东北部新英格兰地区，赢得亚拉巴马、阿肯色、马萨诸塞、明尼苏达、北卡罗莱纳、俄克拉荷马、田纳西、得州和弗吉尼亚州的初选。

拜登的大胜也提振了市场信心，美国股市三大股指周三（3月4日）全线收涨。

道琼斯指数上涨1173.45点，涨幅4.53%。标准普尔500指数涨126.75点，或4.22%。纳斯达克综合指数涨334.00点，或3.85%。

超级星期二共决定1357张，即民主党超过三分之一承诺代表票的归属。据路透社估计，拜登当天赢得至少264张代表票，桑德斯获得至少190票，沃伦、彭博和夏威夷女众议员加巴德则分别得到16、11与1票。

拜登选情此前并不乐观，他在前几场初选中成绩平平，民调支持率也一直落后于桑德斯。直到他在上周六的南卡罗莱纳州初选中大胜，形势才开始急速逆转。

拜登在南卡取得决定性胜利，让民主党领导层团结到了他的周围。他的两名对手、明尼苏达州参议员克洛布彻和印第安纳州南本德市前市长布蒂吉格也选择为他让路，并公开为他站台，这对拜登的选情起了助推作用。

拜登此次获得了非洲裔、温和派和较年长选民的压倒性支持，并意外赢得了桑德斯原本应可拿下的得州。

他周二在洛杉矶告诉支持者：“就在几天前，媒体和权威人士还宣称我的竞选已经失败……我在这里报告，我们仍然充满活力。”

桑德斯：我将获民主党提名打败史上最危险美国总统

面对来势汹汹的拜登，另一名美国民主党总统参选人桑德斯不甘示弱地批评，“你无法用同样陈腐的政治打败特朗普”。（法新社）

面对来势汹汹的拜登，桑德斯不甘示弱地批评，“你无法用同样陈腐的政治打败特朗普”。他矢言：“我们将赢得民主党提名，并打败这个国家历史上最危险的总统。”

若能在各州赢得至少1991张代表票，民主党参选人就能在7月的全国党大会上稳拿提名。下一个初选日是3月10日，届时爱达荷、密歇根、密西西比、密苏里、北达科他与华盛顿六州将同时举行初选。