马国首批部长料下周公布 副首相职或悬空

（早报讯）星洲日报探悉，马来西亚新内阁第一批主要部门的部长人选将于下周公布，副首相一职可能因为僵持不下而悬空。

据了解，新首相慕尤丁将会于下周公布主要的内阁职位，如财政部长、内政部长和卫生部长。

至于副首相一职是土团党和巫统都极力争取的职位，在僵持不下的情况下，可能采取折衷的方式，不委任副首相。

消息人士指出，其实宪法并没有说明副首相职，因此暂时悬空也没有违宪的问题，委任副首相只是政治传统。

他说，土团党和巫统都极力争取副首相一职，如果慕尤丁要委任副首相，土团党的人选是阿兹敏，而巫统则有多名人选，包括主席阿末扎希、副主席依斯迈沙比里和前国防部长希山慕丁。

他指出，由于慕尤丁首次以首相身份发表电视演说时承诺，他在筹组内阁时，会确保委任干净、廉正及有才干的人选入阁，这可被视为慕尤丁“先发制人”的做法，挡下阿末扎希的意图。

其他人选还包括伊斯兰党主席哈迪阿旺，不过这恐怕不获砂盟（GPS）同意。

“在各方都争取副首相一职下，如果是土团党的人选，巫统会不满；如果是巫统的人选，土团党不满，毕竟这个职位由何党担任是有重大影响，意味下一任首相来自该党。”

他说，因此也有可能不委任副首相一职。

他指出，由于前朝政府公正党和民行党留下许多部长职位有待填补，相信巫统和土团党可以争取到大部分，接下来则是伊党。