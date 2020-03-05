泰国宣布六个“危险传染病疫区”

（早报讯）泰国政府周四发布“王家宪报”，宣布将中国、香港、澳门、韩国、意大利与伊朗等六个国家与地区列为“危险传染病疫区”。当局规定凡曾到过这些地区或曾在那里转机者，入境泰国后都必须强制隔离14天。新加坡并不在这份最新的疫区名单内。

当局也规定凡从这些国家与地区入境泰国者，都必须向当局呈报其住宿地点及旅游计划，并自行隔离14天。泰国公共卫生部发言人隆格鲁英告诉路透社：“来自这些地区的泰国公民与外国游客都必须在家或酒店房间隔离14天。

他表示，这些人在隔离期间，每天都必须向当局报到。官员也将检查他们是否遵守隔离令。”他说，违例者将罚款2万泰铢（约880新元）。这些最新的防疫措施将在周五生效。

这份最新的疫区名单，比泰国卫生部周二与周三发布的疫区名单中的国家与地区少得多。公共卫生部长阿努廷周二发布的疫区名单有中国（包括香港与澳门）、台湾、韩国、日本、意大利、伊朗、法国、德国及新加坡。当局过后将新加坡从名单中删除。

不过阿努廷周三下午又发布疫区名单，并将新加坡列入名单内。名单中其他国家与地区包括中国、香港、澳门、台湾、韩国、日本、新加坡、意大利、伊朗、法国与德国。不过泰国驻新加坡大使馆周三指新加坡民众前往泰国无需隔离。