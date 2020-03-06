俄土就叙利亚伊德利卜停火达成协议

（早报讯）俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安就叙利亚伊德利卜省停火问题达成协议。

普京和埃尔多安周四（5日）在莫斯科进行了六个多小时的会谈。俄罗斯外长拉夫罗夫和土耳其外长恰武什奥卢在两位总统会谈结束后公布了双方达成的协议。

根据协议，从当地时间周五零时起，叙利亚伊德利卜省交战方结束目前战线上的所有军事行动；将横贯伊德利卜的战略要道M4公路的南北两侧各6公里范围内设为“安全走廊”；自15日起俄土双方沿公路进行联合巡逻。

普京在会谈后的联合记者会上说，虽然俄方并不总是赞成土方对叙局势的判断，但每到关键时刻，双方都能针对争议问题找到可接受的解决方案。

埃尔多安表示，土耳其保留对叙利亚政府军行动作出回应的权利，承诺帮助叙难民返回家园。

新华社报道，叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。2017年9月，俄罗斯、土耳其和伊朗三方在叙利亚问题阿斯塔纳会谈中同意在叙利亚设立包括伊德利卜省部分地区在内的四个冲突降级区。2018年9月，俄土两国领导人商定在伊德利卜划设非军事区，推动叙政府军与反对派武装实现停火，土方以“监督停火”名义在伊德利卜设立12个观察点。

近期，叙政府军和土军在伊德利卜爆发正面冲突，双方在交火中各有伤亡。俄军也参与了对伊德利卜冲突降级区内武装分子的打击行动。