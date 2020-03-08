（早报讯）纽约州周六（3月7日）新增21起冠病确诊病例，累计76起；纽约州州长科莫当天宣布纽约州进入紧急状态。

中新社报道，76起确诊病例中，纽约市11起，威彻斯特县（Westchester County）57起，洛克兰德县（Rockland County）2起，拿骚县（Nassau County）4起，萨拉托加县（Saratoga County）2起。纽约市新增的7名患者中，有两人近期曾搭乘过游轮，另外5人疑似社区传播。科莫说，76名患者中有10人正住院接受治疗。

科莫说，进入紧急状态后，政府可以更快捷有效地采购物资、雇佣调配人员，加强应对病毒传播的努力。

他还说，目前感染情况最严重的威彻斯特县，绝大多数患者与纽约州第2起确诊病例——一名居住在威彻斯特县新罗谢尔（New Rochelle）的律师有关。由于这名律师确诊前曾到过多个人员密集的公共场所，威彻斯特县出现聚集性传播的可能性非常高。

他表示，当地已经有多所学校在本周关闭，工作人员对教室和校舍进行了消毒。这些学校原本计划关闭至3月14日，但根据最新的情况，关闭时间可能需要延长。

据《纽约时报》统计，截至3月7日中午，全美新冠病毒感染者已超过350起，至少17人死亡。