马国新财长东姑赛夫鲁誓提供国家最好服务

（早报讯）马来西亚新任财政部长为联昌集团（CIMB）兼联昌银行首席执行员东姑赛夫鲁。

这位银行家将受委出任上议员，为担任部长铺路。财政部第一副部长为阿都拉欣，第二副部长为莫哈末沙哈；马哈迪国阵时代的前第二财长慕斯达法，则受委出任首相署部长，掌管经济事务。

现年46岁的东姑赛夫鲁（Tengku Zafrul）也曾经担任马来亚银行（MAYBANK）高层，他表示，他致力给予国家最好的服务，并期待与所有相关的利益相关者合作，共同努力，实现共同愿望。

他感谢首相慕尤丁给予的信任及机会，让他为国服务。“我谦卑地接受这个巨大的责任，尤其是在国家面对史无前例的经济挑战之时。”

随着受委财政部长，联昌集团昨日宣布，东姑赛夫鲁已辞去上述两个职位，也辞去所有的董事职位。

联昌集团主席莫哈末纳昔尔指出，东姑赛夫鲁是于2014年再次加入联昌集团，负责推动该集团的T18及Forward23策略方案。

联昌集团年报显示，东姑赛夫鲁最高学历为英国埃克塞特大学（University of Exeter）金融与管理硕士。

此前，东姑赛夫鲁曾在不同的金融行业担任要职，除了马银行，也包括马来西亚花旗集团及肯纳格集团等，在金融业拥有超过24年经验。

东姑赛夫鲁也是亚细安（东盟）商业谘询理事会（ABAC）、吉隆坡商业俱乐部及国家体育理事会成员，同时也担任海军预备队荣誉指挥官。