美国网民对政府抗疫工作不满 社媒怨声载道

2019冠状病毒疾病疫情在美国快速扩散，已有超过34个州出现确诊病例，但美国政府近日因试剂盒不足、检测要求太严格而被当地民众狠批，“#Trumpdemic”（特朗普流行病）的话题更在今天（10日）上推特全球热门话题榜。

根据推特热门话题追踪网站trends24的信息，话题#Trumpdemic五小时前成为美国推特第三热门的话题，仅一小时后上升一名，并登上全球热门话题第四名。截至早上10点，全球已有超过2.8万个推文含有该话题，其中约2.7万来自美国，包括美国知名制作人坎摩尔（Andrew Kimmel）和知名作者与政治记者科奥恩（David Corn）。

科奥恩早在14小时前就发文指，“若采用特朗普和共和党刻薄的手段，我们就会将疫情称作#特朗普流行病（#Trumpdemic）”。该推文有超过两千个转发和七千人点赞。

美国早在上周就因防控工作而受当地民众批评。有媒体上周一报道，美国疾病控制中心无法及时出产试剂盒，派发给美国多个州的试剂盒仅百个。在舆论强烈质疑下，美国副总统彭斯5日承认，美国现有的试剂盒不足。较早前，旧金山市长布里德（London Breed）痛斥试剂盒严重短缺是美国的“国家耻辱”。截至昨天，美国有717例确诊病例，26人死亡。

此外，美国昨天股市开盘更重挫7％，触动熔断机制，暂停交易15分钟。尽管联邦政府的抗疫工作持续遭批评，但特朗普坚持，白宫有个“完美协调和精心调整的计划”来应对疫情。他也谴责新闻媒体，试图让政府在应对疫情方面看起来很糟糕。