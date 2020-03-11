特朗普：没有任何身体不适 无需接受冠病检测

（早报讯）美国总统特朗普说，即使他曾接触多名因担心感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）而自我隔离的共和党人，但坚称自己没必要进行冠病测试。

彭博社报道，特朗普星期二（10日）在华盛顿会见共和党议员时对记者说：“我感觉很好，没有任何身体不适。白宫医生说我没有任何症状，因此不需要接受冠病检测。”

据报道，特朗普曾与将任白宫幕僚长的梅多斯（Mark Meadows）、共和党籍众议员柯林斯（Doug Collins）以及共乘“空军一号”专机的另一名众议员盖茨（Matt Gaetz）有过接触，而三人因先前接触过冠病确诊患者，目前进行自主14天隔离。

梅多斯发言人今天推文表示，梅多斯未出现症状，且预防性检测结果也呈阴性。他表示，梅多斯是在上周末接获隔离建议。他在12天前在美国保守政治行动会议（CPAC）中，可能曾接触过冠病确诊患者。

柯林斯则表示，他在2月底的会议中接触过的一位人士现已验出冠状病毒呈阳性。在3月6日，柯林斯曾在美国疾病控制与预防中心总部与特朗普见面并握手。盖茨也接获了相同的通知。据悉，盖茨也出席了2月底的会议，与确诊的冠病患者有过接触。

据柯林斯和盖茨通报，他们两人都未出现症状。柯林斯说：“由于谨慎，我决定自我隔离。”盖茨办公室则发布“推文”说，盖茨接受了检测，预料很快就会有结果。