拜登在密歇根州的民主党总统初选中获胜

（早报讯）美国前副总统拜登在关键州密歇根的民主党总统初选中获胜，继续“超级星期二”以来的上升势头。

美国民主党初选投票星期二（10日）在中部和西北部六州举行，分别是密歇根州、密苏里州、密西西比州、北达科他州、爱达荷州和华盛顿州。

截至当地时间10日晚上开票结果以及出口民调，美国媒体预测，拜登击败竞选人桑德斯，赢得密歇根、密苏里和密西西比三州初选。其余三州因时差原因，开票时间有所延迟。

密歇根是当天初选投票中选情“分量”最重的州，共产生125个全国代表席位。在2016年美国总统选举中，密歇根、威斯康星和宾夕法尼亚成为关键“摇摆州”：特朗普正是依靠在这三个州的选举人票，击败民主党总统候选人希拉莉。

《华盛顿邮报》称，桑德斯2016年曾在密歇根的初选中击败希拉莉。但四年后，拜登在“独立派”和“温和派”选民中赢得了大量支持，为其奠定了决定性的胜利。

前竞选人的站队支持也在助推拜登的选情。连日来，联邦参议员布克（Cory Booker）和哈里斯（Kamala Harris）相继表态支持拜登。他的支持者中还包括密歇根州州长惠特默。美国媒体猜测，三人都有可能成为拜登的竞选搭档。

美联社认为，在密歇根等3州的失利，对桑德斯而言是“严重打击”，他迫切需要重振日渐衰弱的竞选声势。