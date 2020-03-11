阿富汗将释放1500名塔利班囚犯

（早报讯）阿富汗总统加尼批准释放1500名塔利班囚犯，为日后开启与塔利班武装分子的谈判铺平道路。

阿富汗总统府发言人星期二（10日）晚间发推特宣布了这一消息，称加尼本周签署了释放1500名塔利班囚犯的法令。他在推文中写到，从14日起的15天时间里，将陆续释放1500名塔利班囚犯，每天释放100人。

他同时强调，双方开始直接谈判后，阿富汗政府会以每两周释放500人的速度，将3500名塔利班囚犯全部释放。不过，只有在暴力事件减少的情况下，释放塔利班囚犯的工作才会逐步向前推进。

根据法令的要求，被释放的囚犯必须签署书面保证，承诺不会再次投入战斗。

一名在卡塔尔首都多哈的塔利班成员此前一天也证实，已经敲定了释放被该组织关押的1000名阿富汗囚犯的安排，“我们计划将在押的1000名阿富汗政府人员交给红新月会，之后将他们转移到各自家乡或者向他们提供返乡的费用”。

据报道，美国与塔利班组织上月签署和平协议。塔利班定于10日与阿富汗各方代表会面，讨论实现永久性全面停火和阿富汗今后的政治路线；阿富汗政府应在会前释放大约5000名塔利班在押人员，塔利班释放大约1000人。

美方承诺，如果塔利班严格履行协议条款，美军将在14个月内分阶段撤出阿富汗。