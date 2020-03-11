报告：全球变暖势头未来5年或再破纪录

（早报讯）世界气象组织周二（10日）发布最新报告说，2019年是全球有气温记录以来第二热的年份，仅次于2016年。由于温室气体水平持续上升，新的“史上最热年”可能在5年内出现。

新华社报道，这份名为《2019年全球气候状况声明》的报告显示，2019年全球平均温度比工业化前水平高出1.1摄氏度，仅次于2016年创下的高温纪录。2016年，强烈的厄尔尼诺事件促使全球平均温度升幅高于整体变暖趋势。如果剔除该因素，2019年则是全球有气温记录以来最热的一年。此外，2015年至2019年是有记录以来最热的5年，2010年至2019年是有记录以来最热的10年。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说：“鉴于温室气体水平持续上升，变暖仍将继续。最近的10年预报表明，未来5年内可能会创下新的全球年度温度纪录。这只是个时间问题。”

报告说，气候变化不仅会造成冰川消退、海平面上升、海洋升温和酸化，还会对人类健康、粮食安全等产生重大影响。

联合国秘书长古特雷斯当天在纽约联合国总部的发布会上表示，这份报告表明，全球变暖正在加速。2020年是人类应对气候变化的关键一年，希望各国在今年底举行的联合国气候变化大会上提出更有力度的行动计划，争取实现全球控温目标。