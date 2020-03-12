世卫上调冠病疫情至大流行病 美股大跌1400多点进熊市

（早报讯）继世界卫生组织宣布将2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情上调至“大流行病”（pandemic）级别后，美国股市星期三（11日）暴跌，道指大跌1400多点，进入熊市。

据报道，美股在星期一（9日）暴跌后，在星期二（10日）因美国总统特朗普呼吁降低工资税，并采取其他刺激措施来帮助企业应对病毒疫情造成的经济放缓强力反弹。

但是，反弹没能维持涨势。美股星期三持续暴跌，道指收于23553.22点，跌幅为5.86%；标准普尔500指数收于2741.38点，跌4.89%；纳斯达克综合指数收于7952.05点，跌4.7%。

如果某股指同最近一次最高点相比跌幅达到20%，就认为该股指进入熊市。《纽约时报》称，与今年2月12日的最高点相比，道指已累计下跌20%，标志着该指数持续11年的牛市结束。

投资者普遍预计，美国长达11年的美股牛市即将结束。高盛表示：“我们相信标普500指数的牛市将会很快结束，预计标普500指数今年年中的目标点位是2450点，较昨日收盘价低15%，较上一高点低28%。”

同时，经济学家罗伯特-席勒也警告称，市场崩溃远没结束，“恐慌才刚刚开始”，全球股市和经济目前都极度脆弱。他担心很有可能会陷入经济衰退，疫情正破坏商业活动和投资意愿，而“基于事实描述的恐惧症流行病不一定与科学现实保持同步，但往往令人印象深刻，这对股市来说非常危险。”

特朗普预计将在11日晚上（新加坡时间12日早上9点）宣布应对冠病疫情的最新计划，其中或包括将冠病列为“全国性灾难”，以及禁止冠病重灾区的欧洲国游客入境。

截至3月11日下午，全美确诊新冠病毒感染者已超过1100例，死亡32例。