科普：什么是“大流行”（pandemic）

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞宣布2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情“从特征上可称为大流行”。那么，什么是“大流行”？

谭德塞11日在日内瓦的例行记者会上说，疫情的传播程度和严重性令人深感担忧，“因此我们评估认为，冠病疫情从特征上可称为大流行”。

他说，过去两周中国以外冠病确诊病例数增长了13倍，受影响国家和地区数增加了两倍；目前114个国家和地区的确诊病例累计超过11.8万例，死亡病例达到4291例。“我们以前从未见过冠状病毒引发的大流行。我们以前也从未见过得到控制的大流行。”

他再次呼吁各国采取紧急的、积极的行动。“我们已经响亮而清楚地敲响了警钟。”

新华社报道，“大流行”（pandemic）原是世卫组织对流感的定级之一。世卫组织将流感分为六级，其中最高的就是“大流行”，其定义是某种流感病毒在疫情发源地以外的至少一个国家发生了社区层面的暴发，表明病毒正在跨国蔓延。

从概念上讲，“大流行”在早期指的是流感病毒的影响范围，而不是疫情的严重程度和致死率。2009年，从美国和墨西哥暴发的甲型H1N1流感被世卫组织定性为“大流行”，曾引发不少争议，因为这一流感虽然蔓延全球，但致死率较低，与人们印象中的严重传染病不一致。

因此，2010年世卫组织网站给出“大流行”的简单定义，即“一种新疾病在全球范围内传播”。比如，流感大流行就是指新型流感病毒亚型在全球传播，而多数人对此病毒没有免疫力。此次，冠病成为第一个被称为“大流行”的冠状病毒传染病。

目前，世卫组织已不再使用上述六级分类评估流感等传染病，而是改为四大阶段。世卫组织发言人亚沙雷维奇在2月下旬接受媒体采访时曾表示，世卫组织已不使用这套老系统，但人们还是常用“大流行”这个词来形容传染病的全球性传播。可见，“大流行”并非严格的定义而是一个模糊的概念，具有操作上的弹性。

谭德塞表示，将当前的冠病疫情描述为“大流行”不会改变世卫组织对冠病病毒威胁的评估，这不会改变世界卫生组织正在做的事情，也不会改变各国应该做的事情。

“世卫组织一直在不停地评估这次疫情，我们对它的传染性和严重性的程度，以及令人震惊的不作为的程度，深感关切。当前的挑战不在于国家是否可以改变病毒的进程，而在于他们是否愿意，”他说。“一些国家缺乏能力，一些国家缺乏资源，一些国家缺乏决心。”

南安普敦大学全球卫生高级研究员海德（Michael Head）表示，世卫声明显示了他们认为许多国家防疫不力、进展缓慢。“大流行”的宣告可能意味着我们将看到各国行动起来，比原计划要更早实施更大的干预措施，例如禁止公共聚会。

澳大利亚昆士兰州孟席斯健康研究所麦克米兰（Nigel McMillan）表示，大流行的宣布将向卫生部门发出警示，光有旅行禁令是不够的。他表示，可能的准备措施包括：为大量病人准备医院，储存抗病毒药物；告知公众，在将来的某个时候，他们也许需要考虑诸如生病在家隔离，远离社会，避免大型聚会等。他指出，政府可能会因此面临挑战，因为需要鼓励人们改变自己现有的生活方式。