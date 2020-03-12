白宫将冠病会议视为机密 信息交流受限或碍抗疫工作

（早报讯）有媒体曝出白宫曾下令联邦卫生机构对讨论2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的高层会议保密，这不寻常的举动造成了信息封锁，阻碍了美国政府对这种高度传染疾病的反应。

路透社援引四位美国特朗普政府的官员报道，自1月中旬以来，在美国卫生与公共服务部（HSS）的一个高度保安的会议室里就感染范围、隔离检疫和旅行限制等问题进行了数十次机密讨论。

但是，一些来自政府部门的关键人物却因没有得到安全许可而无法参加这些会议，其中包括视频电话会议。

他们指出，负责给美国总统特朗普提供国安方面建议的美国国家安全委员会负责对与会者身份进行检查，而该委员会是白宫直属部门，因此这可能使某些信息被掩盖，进而导致整个抗疫工作被耽误。还有一些美国政府官员对路透社表示，由于这些会议是机密的，因此不能对会议内容进行描述。

对此美国国家安全委员会发言人阿尔约特（John Ullyot）表示，从回应冠状病毒相关问题的第一天起，该委员会就一直秉承彻底透明的原则。美国卫生及公共服务部发言人麦基奥（Katherine McKeogh）则发表了类似的声明并强调应将一些工作会议的内容保密。

但有分析认为，白宫在应对本次新冠肺炎疫情爆发方面存在响应过慢以及缺乏透明度等问题，此外还有个别州州长及官员抱怨过联邦政府对疫情基本信息缺乏了解。

美国政府副总统彭斯（Mike Pence）被特朗普任命全权负责新冠病毒工作。他在3日发誓要“以稳定的速度提供实时信息，并且要完全透明”。