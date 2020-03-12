白宫寻求科技巨头帮助 加强疫情追踪和信息传播

（早报讯）美国白宫官员会见亚马逊、谷歌等科技公司高管，在对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）上寻求他们的帮助。当局希望通过科技公司加强政府对疫情的追踪力度，传播准确的信息。

华盛顿邮报报道，特朗普政府的高级顾问、美国联邦卫生机构，和来自包括思科系统、面簿、IBM、微软和推特等科技公司的高管进行了约两个小时的会议，华盛顿寻求使用科技行业的强大工具联系民众并分析数据，对抗疫情。

白宫首席技术官克拉希欧斯在一份声明中说：“先进技术公司和大型互联网平台将在这一全力以赴的努力中起到关键作用。今天的会议概述了初步的前行路径，我们打算继续进行这一重要的对话。”

三位参会者透露了这一闭门电话视频会议的情况，他们要求匿名。大部分的科技公司参会者均没有回应或拒绝置评。

参会者将此次会议形容为一次“集体的构思”，白宫官员敦促科技行业努力协调，停止在大型社交媒体网站上冠病阴谋论的传播，强烈要求公司在这些有害的欺骗信息扩大之前向白宫交换情报。

特朗普政府没有对某个公司或行业作出指责，但要求科技公司更好地协调与配合。

对此，推特发言人在一份声明中称，“推特上有大量的专业组织、政府官方账号、卫生专家和流行病学家，我们的目标是提升并放大我们服务上的这些权威性卫生信息。”

三位与会人士透露，克拉希欧斯领导的白宫高级顾问表示，美国政府将很快公开更多关于冠病的研究，并鼓励科技公司进行分析。官员们表示，希望硅谷能够部署工程师，利用他们强大的系统来处理和分析数据，从而更好地了解病毒。