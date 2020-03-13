确诊病例猛增 荷比卢三国关闭学校限制集会人数

（早报讯）荷兰、比利时、卢森堡三国冠状病毒病例数周四（12日）均大幅增长，三国政府纷纷出台关闭学校、限制集会人数等措施，以遏制疫情蔓延。

新华社报道，荷兰国家公共卫生与环境研究所说，当天荷兰新增确诊病例111起，累计病例614起，死亡病例5起。这是荷兰连续第二天单日新增病例破百。

荷兰政府呼吁取消100人以上聚会，尽可能在家工作并避免社交接触，这意味着原定将举办的一系列重大活动都要取消。

比利时联邦卫生部周四表示，过去24小时内比利时新增确诊病例85起，累计病例399起，死亡病例3起。

比利时看守内阁首相维尔梅斯在周四晚召开的国家安全会议后宣布，从3月13日开始至4月3日，比利时全国所有学校关闭；所有娱乐性公共活动一律取消；酒吧、餐厅等关闭；超市、药店可以在全部时间营业，其他“非必需”商业经营场所周末关闭。

卢森堡首相贝泰尔周四主持召开应对冠状病毒传播内阁会议，宣布卢森堡新确诊病例由前一天的7起猛增到26起。会议提出中小学放假两周、取消100人以上室内聚会和500以上室外聚会，并鼓励远程办公等措施，以控制疫情蔓延。

贝泰尔表示，卢森堡不打算关闭边境，一是因为卢森堡非常依赖每天跨境前来工作的人员，一是关闭边境可能导致医疗体系崩溃。