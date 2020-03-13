伊朗新增85例死亡病例 创单日最高

（早报讯）伊朗星期五（13日）新增85例2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例。这是该国自冠病疫情暴发以来单日死亡人数最高的一天，总死亡人数达514人。

路透社报道，该国的新确诊病例也增至1万1364，较前一天的1万零75例增1289例。

较早前，伊朗最高领袖哈梅内伊表示，伊朗境内暴发的冠病疫情可能是生物武器攻击其中一环。他要求武装部队建立一处“卫生与治疗本部”。

哈梅内伊星期四（12日）对武装部队参谋总长巴奎里颁布的法令中提到：“因为有若干证据显示，事件可能是‘生物攻击’，这项措施也可以作为某种增强国力的生化防卫演习。”

另外，伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道指出，伊朗外交部发言人穆沙维在推文中强调，伊朗拥有举世最高明、最有效率、最有勇气的医护人员，“不需要美国医生”。他要求美国停下“经济和医学恐怖主义”，让伊朗的医护人员和伊朗人可以取得药品与医疗设备。

他说，虚伪的同情和令人作呕的吹嘘就不必了。穆沙维还建议美方说：“附带一提，也请注意美国人民！”

美国总统特朗普12日在白宫接待爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）时提到，美国拥有举世最好的医生，已经向伊朗提出愿意协助。