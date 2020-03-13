【网络特制】谁可能是首个感染冠病的最高领导人？

都说病毒无国界，随着冠病疫情全球蔓延，从美国总统特朗普到加拿大总理特鲁多，各国领导人近来忙着对抗疫情，也都暴露在可能染毒的风险中。

在许多疫情严重的国家，已有一些政治人物确诊，接下来国家最高领导人染病的可能性看来也不小。谁会是第一人？小编从“路边社”听到赔率，特鲁多和特朗普这对北美邻居高居排行榜前两名，“领跑”群雄。



妻子确诊 特鲁多边隔离边抗疫

“亲，亲了之后记得消毒哦......”——设计对白



加拿大总理特鲁多的赔率为何遥遥领先？

原因是他的枕边人——妻子格雷瓜尔13日确诊染上冠病。而特鲁多本人从12日起也居家隔离，但因为没出现症状，所以未接受检测。

隔离期间，特鲁多见不了人，但还得忙着继续抗疫。加拿大总理办公室声明说，特鲁多在隔离期间在家继续处理公务，已经开了数场视像会议，包括与意大利、美国和英国领袖通电话，以及参与冠病疫情特别内阁会议。

接触确诊病患 特朗普佛系回应

特鲁多南边的邻居——美国总统特朗普同样属于接触了确诊病患的”风险群体”。

据路透社报道，上周六（7日）曾与巴西总统博索纳罗一同访美，并与特朗普与副总统彭斯有近距离接触的巴西总统新闻秘书瓦恩加滕（Fabio Wajngarten），被确诊感染冠病。

（左起）彭斯、特朗普与瓦恩加滕合影，特朗普与瓦恩加滕靠得相当近......（瓦恩加滕instagram）

特朗普昨天表示自己“一点也不担心”，白宫随后也发声明称，特朗普与瓦恩加滕“几乎没有互动”，特朗普无需进行检测。

但有图有真相，瓦恩加滕社交媒体上的一张照片显示，自己当时与特朗普开心合照，还靠得相当近。

不得不说一句，特朗普“心真大”。

巴西总统博索纳罗：疫情是一场“幻想”

巴西总统博索纳罗在赔率榜的排名也不低，毕竟确诊的瓦恩加滕可是他身边的新闻秘书。

路透社13日报道，博索纳罗的儿子在社交媒体上透露，父亲正接受新冠检测，但强调他并没有出现任何症状。

被视为“巴西版特朗普”的博索纳罗，面对此次疫情也频频语出惊人。据美国政治新闻网站“政治”（Politico）报道，博索纳罗曾指媒体夸大疫情的影响，称疫情只不过是一场“幻想”（fantasy）。

“洗手了吗？” ——设计对白

英首相约翰逊拒绝检测

虽然英国卫生部次长多里斯（Nadine Dorries）11日确诊感染冠毒，上周四（5日）和英国首相约翰逊出席同一场活动，但英国首相约翰逊至今仍拒绝接受检测。

英国首相发言人11日说，约翰逊早前在活动上与多里斯没有近距离接触，也没有出现症状，因此不会接受检测。

毕竟和73岁的特朗普和64岁的博索纳罗比起来，55岁的约翰逊在年龄上还稍占点优势。而且，目前也无法确认他与多里斯有没有密切接触，所以在赔率排行榜上排名第四。



马克龙与默克尔

德法两国目前疫情严重度在欧盟仅次于意大利和西班牙。

法国总统马克龙的内阁中已出现感染病例，法国媒体9日报道，文化部长里斯特（Franck Riester）确诊感染新冠病毒，在家休息。在确诊前几天，里斯特曾与马克龙会面。

“小马，你轻点，可别真亲上了。”——设计对白

而德国总理默克尔则也要提高警惕。她11日曾警告，德国或有60%至70%的人感染冠病，当务之急是要减缓病毒的扩散。

不过，默克尔的内阁尚未出现确诊病例，虽然还无法确定默克尔是否曾与确诊患者接触，目前看来，她的染病概率还是比较低的。

有病就看看医生吧

以上这些“赔率”也都只是网民的插科打诨，但重点是，如果各国政治领导人自己都不重视疫情，该如何让民众全心抗疫？

与其抱着“不检测就不会确诊”的心态，接触确诊病人后或许应该自我隔离，接受检测，才能让自己放心，让民众也放心。