丹麦宣布暂时封关 波兰实施全面边境管制

（早报讯）冠病继续在欧洲蔓延，多国陆续采取封锁防疫的政策。北欧丹麦宣布周六（3月14日）起暂时封关，只准国民入境；中欧波兰则实施全面边境管制，对入境的国民及外国人士实施14天隔离。

东网报道，丹麦首相弗雷泽里克森周五（13日）宣布封关政策，表示边境将关闭至下月13日，除非遇上例外紧急情况，否则这段期间非丹麦公民不能进出该国；国防部将负责守卫边境，任何外国人若未有官方批准将被拒绝入境。至于所有货物依然能够入境，禁令不适用于送货的货车司机。

弗雷泽里克森呼吁国民，避免在接下来的复活节假期长时间外游；政府较早前也建议国民，如非必要就不应出国到任何地方。

丹麦目前的累计冠病确诊病例为801起。

波兰总理莫拉维茨基也在周五宣布，未来至少10天实施全面边境检查，所有入境的公民及外国人士须隔离14天。他表示在现时情况下，政府不能继续对外国人士开放边境，并想尽量减少风险；内政部形容现时并非到访波兰的适当时机，但抵境旅客隔离后可在国内自由走动。

此外，政府禁止举行超过50人的公众集会活动，餐厅、酒吧只能提供外卖，购物商场关闭，所有国际航班及列车星期天（15日）起暂停。

波兰是中欧人口最多的国家，当地目前的累计冠病确诊病例为68起，死亡病例1起。