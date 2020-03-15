“感谢中国”成西班牙社交媒体热词

继许多意大利网友在中国使馆的官方脸书主页下点赞感谢中国物资援助后，西班牙网友也在当地媒体报道一批来自中国的救援物资已在路上后，在推特上发起“感谢中国”活动。

据《环球时报》报道，西班牙多家媒体12日报道，一批来自中国的口罩与核酸检测盒正在前往西班牙的路上。隔天，推特上出现了一个西班牙语的“感谢中国（#GraciasChina）”的热词标签。在这一标签下，有西班牙网友写道，“谢谢所有的中国人！”也有人感叹道，“你们不知道现在中国为了我们的健康运来的口罩和检测盒是多么有价值。”据中国央视新闻报道，截至西班牙当地时间14日晚间，西班牙全国2019冠状病毒确诊病例累计达6393例，其中死亡195例，疫情形势严峻。

还有人称赞中国在关键时候的集体主义精神，批评欧盟内部现在的分散，“当意大利求援之时，欧盟把头扭到了一边。与此同时，中国却为西班牙和意大利提供了卫生物资援助，并附上了‘加油，意大利和西班牙’的信息。看看我们能不能也顺便‘感染’一些团结的精神吧。”

而由于此事正值美国总统特朗普因疫情宣布对欧洲实施旅行禁令，让一贯是美国盟友的欧洲感到极为不满，许多西班牙网友在看到中国的帮助后对两国做了一番比较。有人联系起近期西方一些对华种族主义言论写道，“特朗普对我们像对害虫一样，而中国却给了我们帮助。你们还要继续那些种族主义言论么？”

还有人写道：“看看面对这场卫生危机的国际反应吧。美国：取消所有航班。中国：运物资，派有经验和能提供建议的专业人员。”更有网友直白地写道，“特朗普：0分；中国：1分”。

据中国驻西班牙使馆此前消息，180万个口罩和10万个病毒检测试剂盒正在从中国运往意大利、西班牙等疫情严重的欧洲国家。本月12日，在中国驻意大利使馆“脸书”有关中国援意专家组与相关物资抵达意大利的帖子被众多意大利网友“刷屏”，留言“感谢”一词并配上“红心”的表情。此前一天，意大利新冠病毒应急委员会专员博雷利表示，感谢中国给予意大利的慷慨帮助，在意大利有紧急需要的时刻，是中方伸出了援手。