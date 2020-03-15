受冠病疫情笼罩 法国地方选举照常举行

（早报讯）受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情笼罩，法国星期天（15日）照常举行地方选举，首轮投票在各地展开。

法新社报道，总统马克龙较早前曾召集各党派领导人商讨选举安排。有党派要求延期，但也有党派支持按原定计划举行，马克龙在征询了防疫专家意见后，决定维持原定计划选举。

为避免投票站成为冠病传播的温床，当局推出一系列措施，减少人与人之间近距离的接触。

据报道，投票站将减少排队投票现象，以便避免选民之间长时间近距离接触，投票站将在地面画出选民之间的一米隔离距离。有些投票站还会画出单程投票路线，减少彼此相逢交错的机会。投票隔离间的设置也应当能避免投票人用手触摸遮挡幕帘。

各投票站都将或者配置免费杀菌洗手液，或流动水肥皂洗手点，建议选民在投票前和投票后洗手。投票站在投票前后都将清洁打扫，所用桌板，投票隔离间以及投票箱都将清洁消毒多次。使用电子投票的站点，投票机每30分钟清洁一次。

本次选举被视为马克龙政府经历多月的黄背心运动后的测试，外界并不预期执政共和前进党能取得好成绩。

但在疫情不断扩大的背景下，这次选举的投票率格外引人关注。总体而言，市政选举是选民比较踊跃参加的选举活动。但投票率也呈逐年下降趋势。选民今年是否会因为担心被感染，而不去投票有待关注。

根据民调机构Elabe调查显示，有六成受访者担忧前往公众地方会受感染。