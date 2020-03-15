英国为备受批评抗疫举措辩护 表示将宣布“战时式”措施

（早报讯）英国在应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情备受外界批评，英国卫生部长为措施进行辩护，并指其旨在以“可持续”的方式“保护生命”。汉考克也表示，英国准备在下周宣布应对疫情的“战时式”措施。

法新社报道，即便冠病已开始在英国等欧洲国家暴发，但英国政府尚未执行像欧洲的强硬措施。卫生部长汉考克（Matt Hancock）周日（15日）表示，英国将在来临周二（17日）动用紧急权力，宣布包括包括禁止群众集会的新措施。

据报道，英国所指的“战时式”抗疫措施包括要求将酒店和私人医院征用为紧急治疗中心。政府也可要求酒吧和饭店关闭。

汉考克在接受英国媒体《天空新闻》访问时说：“我们绝对准备这样做。”他说：“我们将在对的时间采取适当的行动。”

据报道，英国政府被批评没有采取足够迅速的行动，遏制病毒扩散。但英国政府表示，正在就何时采取措施采取专家，包括行为科学家的意见。汉考克告诉英国广播公司，“我们的目标是保护生命，这些措施必须是可持续的。” “我们将不遗余力地对抗这种病毒”。

据报道，新加坡从明天（3月16日）晚上11时59分起，所有本地工作准证持有者以及他们的家属，无论属于什么国籍，如果过去14天到过亚细安国家、日本、瑞士和英国，在入境或回返我国前，须获得人力部批准。

彭博社报道，联合领导政府抗疫跨部门工作小组的国家发展部长兼财政部第二部长黄循财在星期天（15日）的记者会上表示，英国和瑞士被列入名单的原因是因为，这两国实际上没有做足抵抗冠病的努力，而未来数周该国的病例可能激增。

黄循财说：“我们对如英国和瑞士所关心的不仅仅是数字，而是这些国家放弃了任何遏制或限制这种病毒的措施。他说， “如果没有实施遏制措施，我们估计这些国家的病例在未来几天和几周内将大大增加。”