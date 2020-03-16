美联储宣布降息至零水平附近

（早报讯）美国联邦储备委员会星期天（15日）宣布，将联邦基金利率目标区间下调至零至0.25%的超低水平，并将增加债券持有规模7000亿美元（9850亿新元），以协助美国经济抵御2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的冲击。

当时被提名为美联储主席的鲍威尔2017年与美国总统特朗普在白宫。（路透社档案照）

美联储将保持基准利率在零水平附近，“直到确信经济已经受得起近期事件的冲击，并回到实现充分就业和物价稳定目标的轨道上”。

此前，美国总统特朗普曾多次公开抨击美联储主席鲍威尔降息力度不够。他上周二（10日）在推特上对美联储表示不满，认为美联储在鲍威尔的领导下“加息太快，降息太慢”，指美国应降息至“我们竞争者的水平”。

特朗普上周二曾批评美联储降息速度太慢。（推特截图）

彭博社报道，美联储还宣布了其他几项行动，包括银行可以从贴现窗口借款长达90天，并将准备金利率降至零。美联储还与其他主要央行将常备美元流动性互换安排利率下调了25个基点。

联邦公开市场委员会发表声明说：“最新行动将帮助支撑经济活动、有助强劲的就业市场状况，帮助通胀率回归委员会的对称2%目标。”

美联储本月3日曾宣布，为应对疫情对美国经济活动构成不断演变的风险，实现美联储稳定就业市场和通胀预期的政策目标，决定紧急下调基准利率50个基点至1%至1.25%。当时这也是自2008年金融危机来美联储首次宣布紧急降息。