冠病终结经济牌 特朗普竞选噩梦来

距离美国2020年总统大选投票日还剩下8个月，突如其来的冠病疫情如飓风，席卷选民的日常生活，更左右他们的政治取向。疫情带给将争取连任的特朗普前所未有的挑战，短期内对其总统任期也弊多于利。zaobao.sg带你了解。

特朗普经济成绩单 A等突变不及格

2月24日和25日，华尔街股市连续两次暴跌，跌至两年来最低值。对此，民主党人开始质疑白宫提出的25亿美元病毒对抗资金是否足以为美国做好准备。3月9日，道琼指数更是下跌超过2000点，是金融危机以来单日最大跌幅。美国消费者新闻与商业频道说，这是2008年以来美国经历的最糟糕的一天。美国财长姆努钦先前也承认，冠病疫情正导致美国经济放缓。

人们忧心忡忡，担心公共卫生危机导致下一个金融危机。安抚不安的投资者和选民，成了特朗普的一大挑战。

此前，一直攀高股指受到退休人员和千百万美国人由衷欢迎，因为他们的养老金在很大程度上依靠股市。如今，股市崩盘成了特朗普的最大敌人。无论是缺乏医保、股指下降、还是薪资缩水，甚至大规模失业，若特朗普不能保护国民不受疫情冲击，选票就随时可能流失。

特朗普迄今推出降税、经济刺激及其它短期措施，让美国避免了经济衰退。在特朗普上台后，道指达到历史最高水平，基本上未受地缘政治风险的影响。特朗普的支持者认为，他推行的减税，以美国为重的政策，对官僚主义的压制，以及对基础设施投资的承诺都提振了股市。

现在，冠病疫情却让特朗普无法再靠这些手段解决问题。有学者认为，特朗普总统的政治强项不再凑效，现在需要的是能让美国人安心，让人们看到，总统有能力控制局面，然而，特朗普似乎束手无策。 新冠病毒重创美国经济，安抚不安的投资者成了特朗普的一大挑战。（彭博社）

疫情突显特朗普对公共健康的疏忽

冠病疫情大蔓延让特朗普政府对公共卫生的疏忽成为众矢之的。特朗普上任以来将国家卫生支出削减150亿美元；取消了联邦政府3000万美元的复杂危机基金；关闭了国家安全委员会内部的全球卫生安全部门。特朗普政府的做法影响了美国在疫情中的响应速度和能力，其后果正在逐渐显露出来。

在应对疫情方面，特朗普更是显得过于狂妄不屑。他毫无根据地向公众保证病毒已被控制，事实却显然并非如此，这严重削弱了他的可信度。特朗普2月底在印度发表讲话时，声称冠病在美国“得到了很好的控制”，大多数感染该病的人“正在好转”。但同一天，美国疾病控制与预防中心一名高级官员告诉记者：“疫情非常严重，而这种病毒的社区传播是不可避免的。

截至3月16日当地时间早上7时30分，美国的冠病确诊病例已飙升至1802起，死亡案例为69起。

尽管特朗普努力表现他应对疫情何等“完美”，近期讲话都在强调他所领导的政府在对抗冠状病毒方面投入了“大量人力和脑力”，并对“整个局势将开始好转”表示乐观，但舆论显然并不买账。

《纽约时报》3月8日的一篇文章也说，在人们需要一个强力稳健的领导人时，特朗普照旧说谎，甚至不惜和科学家说法相矛盾。

从特朗普近期的言行举止能明显看出他对于防范疫情的不屑。近期曾与特朗普总统合影的一名巴西官员在新冠病毒检测中呈阳性，但特朗普12日却表示，自己并“不担心”，拒绝接受冠病检测，后来在舆论压力下才终于妥协。3月13日，美国总统特朗普在白宫南草坪举行记者会，宣布进入“国家紧急状态”应对新冠病毒时，还与出席的官员和企业高管们握手，对美国卫生部门的建议置若罔闻。此前，为了尽可能减少感染病毒的可能，美国卫生部门官员已经建议大家不要握手，为了保护自己要和他人保持一定的“社交距离”。 特朗普在白宫南草坪举行记者会，与出席的企业高管们握手，招来不少批评之声（法新社）

大型集会取消或影响特朗普选情

特朗普在2016年大选中能够获胜很大程度上得益于竞选集会造势。初选将在六月结束，如果疫情持续发酵，导致特朗普无法举行这类活动，对于他的竞选造势风格可能是一个沉重打击。