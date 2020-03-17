“群体免疫”可能将英国带入深渊？

（早报讯）2019冠病疫情在全球蔓延，欧洲成为重灾区，多国采取隔离、封城等措施遏制感染，但英国未跟随这种严厉措施，第一个宣称考虑采取“群体免疫”（herd immunity）方案，让大部分国民感染病毒后获得抗体。多位专家认为，英国可能跌落深渊。

英国首席科学顾问瓦朗斯早前会见传媒时表示，让至少60%国民感染，病情轻微并产生抗体，未来将能够“保护”社会，达到群体免疫的效果。

“群体免疫”策略曾被用于应对德国麻疹、天花、水痘等流行病。不过，牛津大学强调，只有在大多数人都接种过疫苗的情况下，“群体免疫”才有效。但针对这新的冠病的疫苗尚未研发出来。

香港医学会传染病顾问委员会主席、呼吸系统科医生梁子超16日在接受香港中通社记者采访时指出：“‘群体免疫’适用于死亡率较低、没有大量病人需医疗支援的普通传染病，例如在没有疫苗的年代，用于一些轻微的儿童传染病。但此次疫情大型爆发的速度很快，平均3至7日便可增加1倍，保守估计10周就可增加1000倍。”

根据瓦朗斯的推算，英国感染人数恐已有5000至1万人。梁子超指出：“若不采取有效措施，10周后，保守估计英国便会有500万至1000万病例。在获得群体免疫力前，医疗系统会很快崩溃，并引发死亡率急升。”

梁子超强调：“英国‘群体免疫’的想法无任何实证数据支持，一旦模型推算出现任何错误，就可能产生灾难性后果，包括病患死亡率或高达4-5%，并带来社会不安，甚至引发逃亡潮，对经济、社会、政治造成沉重打击。”

如果英国坚持该做法，成为全球防疫缺口，会有何后果？梁子超认为：“如果有一国不能与其他国家协同抗疫，一旦情况失控，相信绝大部分国家都将对其实施停飞、禁止入境等举措，以免自身艰辛努力白费。这将给英国带来政治、经济上的孤立，为其内部防控更添压力。”