瑞典缘何不再统计冠病患者人数

（早报讯）瑞典公共卫生局日前宣布，将不再统计全国冠病患者人数。瑞典当局这一决定引发巨大关注，瑞典内外一些专家表达了不同意见。

根据瑞典各地区独立统计数据计算，截至当地时间15日晚，瑞典冠病病例已增至1032例。

为何瑞典公共卫生局不再统计全国确诊人数？瑞典公共卫生局给出了一个现实的解释，那就是检测试剂数量有限，不可能对所有轻症和疑似患者及密切接触人员进行检测，现有检测能力只能满足对部分人的检测需求，优先检测的人群是那些已住院需治疗护理、有其他并发疾病的老年人等高危人群。

瑞典医疗体系在照顾现有确诊病例时已感到巨大压力。据瑞典媒体近日报道，首都斯德哥尔摩地区的一次性医护耗材已严重告急，不得不考虑回收再利用。在斯德哥尔摩以外地区，不断有医护人员因在无防护且不知情的情况下接触冠病患者而被迫隔离的情况发生。

瑞典流行病学家安妮卡·林德对瑞典《快报》表示，她认为当前应对策略的目的是“不给现有的医护工作带来更多沉重负担”。

在现有医疗条件下，如果只是轻症患者和疑似患者，瑞典医院并不收治，他们被要求在家自我隔离，有紧急情况才去医院。对于一些人群在家隔离面临种种不便等问题，瑞典一些民间组织伸出援手，比如呼吁年轻人帮助老人前往药房取药等。

不过，一些专家表达了对政府应对疫情策略的不满。从事病毒研究长达30年的瑞典教授塞西利娅·瑟德贝里-努勒尔说，瑞典政府迫切需要采取更有力的措施，来阻止病毒的进一步传播。另一位瑞典专家劳科洛夫则表示，政府有关机构应建议民众远程工作，让孩子们远程上课，尽可能取消一切存在交叉感染风险的公共活动。