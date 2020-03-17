意大利官员：冠病疫情拐点可能正在到来

（早报讯）意大利民事保护部门负责人博雷利说，意大利冠病病例增幅出现下降趋势，疫情拐点可能正在到来。

当地时间16日晚上，博雷利在新闻发布会上说，除死亡和治愈病例外，意大利现有确诊病例2万3073例，24小时内增加2470例，低于上一日2853例的增量，这一增幅也几乎是3月份以来的最低值。

博雷利说，虽然数据还不完整，但目前来看增幅在下降，预计未来几天这一趋势会更加明显，拐点可能正在到来。

截至当地时间16日18时，意大利新冠肺炎累计确诊2万7980例，其中死亡2158例，治愈2749例。在现有23073例确诊病例中，有11025名患者在医院接受普通治疗，1851人在重症监护室接受治疗，另有10197人居家隔离。

意大利高等卫生理事会主席洛卡泰利当天向媒体表示，现在的确诊人数反映的是12天至14天前的感染率，等目前采取的管控措施反映在感染人数上时，“我们才能看到感染人数大幅下降，更重要的是看到重症患者数显著下降”。

为防冠病疫情进一步蔓延，意大利10日起进入全国“封城”状态，并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，但公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业维持正常营业和运转，以保证向公众提供基本生活服务。