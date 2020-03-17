撒哈拉以南非洲半数国家受冠病影响

（早报讯）撒哈拉以南非洲的贝宁、索马里、坦桑尼亚和利比里亚4国16日报告了首例冠病病例。截至当天，该地区已有至少25个国家报告了确诊病例，累计病例数达到100例以上。

尼日利亚2月27日报告首例确诊病例，是该地区第一个报告病例的国家。

南非报告的累计确诊病例数超过60例，是该地区受疫情影响最大的国家。南非总统拉马福萨15日发表全国电视讲话，宣布该国进入国家灾难状态，并公布了旅行禁令、关闭学校等一系列措施以遏制病毒扩散。

撒哈拉以南非洲国家的疫情以输入病例为主，但塞内加尔12日报告出现了本地传播，截至16日公布的27例确诊病例中有18例为本地传播病例。塞内加尔已宣布禁止公共集会，关闭学校3周，取消独立60周年庆祝活动，暂时禁止邮轮停靠该国港口，并将暂停部分客运航班。

利比里亚新闻、文化和旅游部16日说，该国已确诊首例病例。利比里亚环境保护局的一名官员从瑞士返回后被确诊。政府将采取新措施以控制病毒扩散，包括禁止病例较多国家的旅客入境、减少官员非必要出差等。

截至16日，科特迪瓦已有确诊病例6例，1例治愈。科特迪瓦总统瓦塔拉16日宣布一系列防控措施，包括即日起在全国范围内关闭学校30天，在未来15天内禁止50人以上的集会活动以及所有体育和文化活动，公民在餐厅、广场等场所活动时应保持1米以上距离，禁止公民间拥抱、贴面等身体接触，禁止食用野生动物。

为应对疫情，赤道几内亚政府15日发布加强防疫措施的政令，包括暂停所有体育赛事和宗教活动，停运公共汽车等；卢旺达14日宣布，学校、法院及宗教场所活动暂停两周；加蓬政府16日宣布暂时关闭全国学校；埃塞俄比亚政府已要求停止部分学校教学活动和停办大型会议和大型体育赛事，为期15天；赞比亚日前表示将制定法规，确保媒体提供准确信息，管控社交媒体上的虚假信息。