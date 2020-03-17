马来西亚出现首两起冠病死亡病例

（早报讯）截至今天（3月17日）下午5时，马来西亚已出现两起2019冠状病毒疾病死亡病例。

马来西亚卫生部长阿汉证实，马国周二出现两起死亡病例，死者分别来自柔佛新山与砂拉越古晋。这是马国传出冠病疫情后，首次出现死亡病例。阿汉说，当地周二新增120起冠病确诊病例，累计病例达673起。

阿汉周二在记者会表示，第一名死者是第178名确诊病患，他是34岁的马国公民，曾参加吉隆坡大城堡（Sri Petaling）回教堂万人集会。此人3月5日开始出现症状，3月12日确诊，周二在柔佛新山淡杯的柏迈医院去世。此人是新山首次出现死亡病例，也是大城堡回教堂万人集会传出疫情后，首次有死亡病例。

他于本月5日出现症状后，在新山柏迈医院（Hospital Permai）接受治疗，并于本月12日进入加护病房，今天不治。

阿汉表示，第二名死者则是第358名确诊患者，他是来自砂拉越古晋以马内利浸信教会（Emmanuel Baptist Church）的一名60岁牧师。阿汉说，这名牧师患有慢性疾病，他3月7日出现症状，14日在砂拉越中央医院（Hospital Umum Sarawak）接受治疗，情况恶化之后被送入加护病房，于今天上午11时逝世。

阿汉表示，马国周二新增120起确诊病例，初步调查显示，其中95起与大城堡回教堂万人集会有关。他说，马国至今累计病例达673起。

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