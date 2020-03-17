拉美冠病病例近千 多国加强协调应对

（早报讯）拉美地区16日冠病病例继续增加，累计确诊病例总数逼近1000，更多国家宣布进入紧急状态。拉美多国领导人同意加强协调，共同应对新冠肺炎疫情。

作为南美进步论坛轮值主席国，智利16日召集该组织成员国讨论冠病疫情应对措施。各方认为，各国政府应保持畅通及时的沟通渠道，协调边境管控措施，为各国公民返程提供便利，携手共同应对疫情。

智利16日新确诊病例81例，累计156例，疫情进入持续社区传播阶段。总统皮涅拉当天宣布，将从18日起暂时关闭边境，但货物运输不受影响。

巴西16日累计确诊病例增至234例。巴西多个州从本周起开始采取停课、推迟文体活动、强化公共交通设施卫生、暂时关闭电影院或健身房等措施。里约热内卢州宣布进入紧急状态。

秘鲁16日累计确诊病例增至86例，自当天起进入为期15天的紧急状态。其间，政府将采取一系列严控措施：关闭边境，但货运正常；除外出购买食品、药品等生活必需品以及去银行、紧急就医等，公民应居家“强制隔离”。

厄瓜多尔16日累计确诊病例增至58例。总统莫雷诺当晚宣布全国进入紧急状态，为期60天。实行紧急状态期间，公民除购买食品和药品等特殊情况外，原则上不得外出。

哥伦比亚16日确诊病例增至57例。总统杜克当天宣布该国自17日至5月30日关闭所有陆海空国境，其间不允许任何本国和外国公民出入境，货运车辆可在指定检查点进出，全国取消50人以上的活动，酒吧等场所暂停营业。

委内瑞拉16日确诊病例升至33例。总统马杜罗当天下午宣布自17日上午5时起在全国范围实施社会隔离，呼吁所有民众必须留在家中，仅在必要时外出，以控制新冠肺炎疫情在国内蔓延。

阿根廷16日累计确诊病例达65例。自当天起，阿根廷大中小学、幼儿园开始停课15天。边境暂时关闭15天，除阿根廷公民和拥有居留权的外国人外，其他人一律不得入境。

哥斯达黎加16日累计确诊病例为41例。总统阿尔瓦拉多当天宣布进入全国紧急状态，同时自18日起将关闭边境，只允许本国公民入境；4月5日至12日停止一切宗教集会及游行活动；所有公司实行远程办公等。

洪都拉斯16日累计有6例确诊病例。该国当天也宣布进入为期一周的紧急状态，“封城”以防止疫情传播，公共交通仅限用来购买食物、药品和生活必需品；仅限授权的行业现场办公；同时取消所有集会和宗教庆祝活动。

巴拉圭16日累计确诊病例达9例。巴政府宣布，从即日起每晚20时至第二日凌晨4时全境“封城”，禁止人员和车辆通行。

截至16日记者发稿时，玻利维亚、墨西哥、巴拿马、多米尼加累计确诊病例分别为11例、82例、69例、21例。