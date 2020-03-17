【网络版特制】欧洲疫情下的阳台之歌、厕纸高尔夫……

面对冠病疫情迅速传播的情况，各地都开始采取严格措施防止扩散，其中较普遍的措施就是呼（yao）吁（qiu）民众避免外出，尽量待在家中，减少社会接触。

如何打发待在家里的时间？犹记得早前的武汉居民通过开窗合唱排解压力，互相打气，但被专业医疗人士警告存在感染风险。如今，意大利、西班牙、乃至德国等地的“宅家”居民也在用各种方式打发时间，互相打气。

意大利

从3月9日起就开始全国封锁的歌剧发源地意大利，在家的民众与早前的武汉居民采取了相似措施，涌向自己的阳台，通过音乐为彼此打气。

看他们欢快的样子，显然不让自己的情绪被疫情打倒，阳台民歌的水平也不愧是意大利人！

此外，为感谢中国提供了急需的抗疫医护资源，3月14日，罗马街头还响起了中国国歌“义勇军进行曲”，包括CGTN在内的大陆媒体都纷纷转发这则消息。将视频上传到网上的意大利网民在视频最后加上“谢谢中国”的文字。

据意大利政府规定，封锁期间民众虽然可以出门，但所有公共活动都被取消，学校及工作场所也都被关闭。意大利政府也要求民众在外保持至少一米的社交距离，防止病毒传播。

西班牙

除了在阳台上唱歌、为医护人员鼓掌打气外，热爱运动的西班牙人民也在小区内开启了居家健身模式。

与想象中不同，这不是个人在家中跟着视频做运动，而是有专门的健身教练在小区内给阳台上的居民上课。

这架势，让人想到传说中的中国人在走廊上一起做广播体操啊……

西班牙各地在家的民众前天（15日）晚上也为医护人员鼓掌，表示感谢。

西班牙政府规定，除上班、外出采购粮食、药物及就医等紧急情况外，所有民众都必须待在家中。

奥地利

在奥地利，当地一名职业高尔夫球员则用相当“土豪”的方式打发在家的时间。舒瓦伯（Matthais Schwab）昨天下午在推特上上传一则视频。他在家用高尔夫球杆将一卷厕纸击出窗外。

在全球各地民众都在抢购囤积厕纸的当儿用这种方式“炫富”，舒瓦伯是不是忘了自己的邻居瑞士刚被德国扣了好几批医疗用品？

德国

说到德国，严谨的德国人对于“阳台合唱”这类活动好像与西班牙、意大利等国家有不同理解。一名德国网民日前上传自己在阳台对着小区唱歌。但或许因为歌声过于动人，小区内其他居民不仅没有感到鼓舞或加入合唱，反而怒斥他破坏小区清净。这种反应也“非常德国”，毕竟从文化语言上来说，德国人与北欧人有许多相同之处，对于个人空间非常重视，也非常“高冷”。

特殊时期下的特殊产物

在“阳台合唱”发源地武汉，随着疫情逐步受控，从中国各省市赴鄂支援的医疗团队从17日起也逐步撤出。天津驰援武汉医疗队17日启程回津时，武汉市民再次出现在各自的阳台上。只不过这次他们在向医疗队表示感谢及道别，在阳台上高喊“谢谢白衣天使”。

面对同样的疫情，各国都开始采取封关、“锁国”，让人民禁足的措施来减缓病毒传播。而宅家居民也都各自发展出各种方法来苦中作乐。从这一点上来看，无论中国舆论对于不同国家的防疫措施有任何看法，但疫情给所有人都带造成了不便与影响，这一点却是一致的，没有国界之分。

从“阳台之歌”到“阳台健身”，都是当前特殊时期的产物。希望不久之后，在阳台合唱、健身的人们都能走出家门，生活重回正轨。