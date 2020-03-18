美国将推出万亿美元经济刺激计划 每人或可获得1000美元

（早报讯）美国总统特朗普政府继续放大招，美国将推出高达万亿美元经济刺激计划，包括直接向美国人账户汇1000美元。

彭博社报道，为遏制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延对经济的影响，美国财长姆努钦和美国总统特朗普星期二（17日）在白宫向记者宣布，美国财政部将推出一项超过1万亿美元的经济刺激计划。

据报道，特朗普政府正在讨论上述可能涉及多达1.2万亿美元（1.71万亿新元）的支出，包括两周内直接向每个美国人至少支付1000美元，以及将给予企业高达1000万美元，个人高达100万美元的延期纳税批准。

姆努钦提议，在今年4月底之前派出2500亿美元的支票，如果美国仍处于国家紧急状态，将在四周后再寄出总额5000亿美元的支票。派现将是努钦与国会洽谈的刺激计划的一部分，即规模约1万亿美元的刺激计划将包括贷款和直接提供支票。姆努钦表示，美国纳税人还可以将缴税时间推迟90天。

姆奴钦补充道，他此前批准了美联储主席鲍威尔关于使用再贴现窗口的请求，财政部也批准了创建“特殊目的实体（SPV）”的请求，美联储的商业票据融资工具将支持1万亿美元的信贷市场。商业票据基金将提供短期信贷，帮助美国企业在疫情期间维持财务的能力。