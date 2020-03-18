法国确诊病例升至7730起 死亡病例升至175例

（早报讯）法国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情继续恶化，确诊病例升至7730例，死亡病例升至175例。首都巴黎所在的大巴黎地区确诊病例突破2000例。

法国卫生总署署长萨洛蒙在星期二（17日）晚上的记者会上公布法国疫情的最新数据。法国当天新增确诊病例1097例，新增死亡病例27例，重症病例已经增至699例。

萨洛蒙还首次披露了法国冠病治愈病例目前为603例，在法国的冠病患者住院人数为2575人。他还透露了一项令人关注的数字：在175名死亡患者中，65岁以下的死亡患者比例已达7%。

法国卫生部发布的统计数据，大巴黎地区的确诊病例已经突破2000例，达到2177例，成为目前全法疫情最严重的地区。这一地区包括首都巴黎及周围郊区。法国东部的大东部大区的确诊病例为1820例。

萨洛蒙表示，新冠肺炎轻症患者需要严格在家隔离，与患者密切接触的人也必须进行隔离；当患者出现呼吸困难的症状时再联系急救中心。他表示仍然不倡议戴口罩，口罩应该留给医护人员。

由于疫情在法国日益严峻，法国进入抗疫“战时状态”，法国人被要求“最大限度”减少出行。全法国17日进入“封城”模式。法国总理菲利普当晚发表讲话，再次强调民众必须留在家中。