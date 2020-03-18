马国安会批准关键商品米糖面包厕纸等可继续营运

（早报讯）马来西亚国家安全理事会今日（18日）批准生产关键商品的工厂，在最低的人员操作和轮替的情况下继续营运。

获准营运的公司，包括生产食物及饮料如进口白米、糖、食用油、麵粉和穀类、麵包、食水、奶制品如奶和婴儿配方奶粉，以及农产业和鱼产等公司。

理事会发文告指出，获准营运的公司必须要遵守特定的条件，以及有责任进行防疫和保障员工的安全。

文告说，获准继续营运的公司必须要严格遵守当局所规定的条件，包括将员工减至最低或至少注册员工的一半，公司必须对不涉及关键生产活动的员工实行居家工作制；公司必须全面满足本地产品生产或服务的市场需求；公司必须向贸工部提交执勤员工清单，并确保相关员工的行动只限于人主家和工厂∕商店；公司必须准备温度测量器，并每日记录和保存员工的体温记录，以备参考。

符合贸工部条件、可以在行动管制期间获准营运的关键制造业领域：

产品

A.卫生部认可的重要物品

1.食物及饮料，包括进口货：米、糖、植物油和动物油、麵粉和穀类、麵包、水、奶制品如奶和婴儿配方奶粉、香料、干货、咖啡和茶、罐头食品、肉类、鸡、可食用动物/家禽及加工水果和蔬菜；

2.农产品和渔业，包括进口货：鱼类和海产品、水果、蔬菜；

3.居家产品，包括洗涤剂、杀菌产品、清洁剂、卫生用品、厕纸和纸巾；

4.个人防卫装备（PPE）如口罩、手套；

5.药品，所有化学品和药物；

6.包装及印刷的材料如墨水；

7.医疗和手术用具；

8.医疗用品的零件，例如抽风机的零件；

B.重要物资供应链的产品

1.汽油与天然气；

2.化工产品，包括PTA和PET树脂、一般性聚酯原丝（Serat poliester & filament）、聚丙烯和聚乙烯（Polypropylene & polyethylene）、ABS和MABS树脂、顺丁烯二酸酐（Maleic Anhydride）、聚氯乙烯（PVC）糊树脂、发泡布（Expanded EPE）、抗衝改性剂和加工助剂、苯乙烯单体、苯乙烯丁二烯胶乳、聚苯乙烯；

3.化学原料及产品，如废料和毒药；

4.电子产品包括半导体。