【网络版特制】锁国封疫第一天 一些马来西亚人开开心心聚餐乘机回乡

今天是马来西亚实施行动管制令的第一天，原本想象那里的气氛应该是一片寂静，甚至有点紧张，但根据当地多家媒体报道和网民表示，不少马来西亚人都如常生活，甚至还有人继续在外和朋友聚餐等，“佛系”得让人意外。

不信？你看看下面这几张照片。

马来西亚雪兰莪州巴生地区的早市小贩照常营业。（东方日报）

马来西亚砂拉越州美里市区的一家餐馆依然人流如织。（诗华日报）

马来西亚霹雳州怡保的某个菜市场人头攒动、热闹无比。（光华网）

根据马来西亚政府前天公布的行动管制令，马国从18日起将“锁国”至本月31日。期间外国人一律不得入境，而马国人也不得出境，返国的马国人必须实施自我隔离14天。

此外，当地所有学校一律停课，所有宗教场合与商业场合也必须关闭，唯有售卖日常用品的商店、超市，以及菜市场等能够正常营业。因此上图的菜市场照常营业是合规的。

不过，餐馆和咖啡店只能外卖，消费者并不能堂食和入内用餐。马来西亚警方也说，如有顽固的餐饮经营者和上门的顾客们，若扔无视法令作出违法行为，警方可随时逮捕他们。

但上述图片中的民众，好像无视这一切呢！

马来西亚网民也斥责聚餐的行为，纷纷发文炮轰和劝阻。（面簿截图）

除了上述聚餐行为，部分马来西亚人的心脏也是神一般强大的，竟然乘这14天的管制期纷纷从城里返乡。

《中国报》引述网民拍摄的图片称，马来西亚主要高速公路南北大道昨晚一度出现车龙，且方向都是从雪隆地区（马来西亚经济最发达地区）往其它州属。

网民拍摄的南北大道车龙。（面簿）

读到这里，是不是顿时觉得血压飙升？在这非常时期，民众不是更应该都待在各自的居所吗？为什么还纷纷返回家乡，现在不是“假期”！现在不是“假期”！现在不是“假期”！是“疫期”！

对此，网民纷纷调侃道：“这样下去，病毒感染人数很快就破千咯，Malaysia Boleh! （马来西亚，你行的！）”

截至今晚7时，马来西亚再增添117起冠病确诊案例，累计病例增加到790起。

马拉西亚前首相纳吉也忍不住在面簿发文呼吁，民众若没必要别回乡。（面簿截图）

除此之外，由于超市在“锁国”期间照常营业，不少马来西亚民众今天也出来“血拼”。个中的理由相信与全世界各地一样：怕自己饿晕在家中、怕自己饿死在家中、怕家人饿晕在家中、怕家人饿死在家中……

反正无论理由是饿晕或饿死，担心家人或自己，真的很想问问他们：难道你们一点都不害怕染病吗？而且还一群人近距离聚在一起。

超市里人山人海，堪比促销期的盛况。图为雪兰莪大港市的一间超市。（读者提供）

不少罐头食品也被民众抢购。（读者提供）

套用中国疫情期间最广为流传的一句话：“时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。”随着疫情在全球各地蔓延，更导致多国宣布紧急状态，甚至像马来西亚“锁国”，我们真的要检视自己的行为，防止疫情继续扩散。

相信大多数马来西亚人是有防疫意识的，也都有责任阻断疫情扩散，让我们给大家打打气，加油，马来西亚！