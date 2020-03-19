美国制裁从伊朗购买化工产品的中国公司

美国政府宣布对包括中国大陆和香港公司在内的企业和个人实施制裁，理由是这些企业和个人“故意”从伊朗购买大量的化工产品。

据美国之音报道，美国国务院18日宣布，根据13846号行政命令的授权，对九家“故意从伊朗购买、销售、运输或推销化工产品”的实体和三个个人实施制裁。

这九个实体分别是中国大连金阳进出口有限公司、大连天贻国际贸易有限公司、上海傲兴船舶管理有限公司，香港麦克飞塑料香港有限公司、土星绿洲公司、海洋魅丽运输公司，南非的SPI国际有限责任公司，以及控股的南非Main Street 1095公司和伊朗武装力量社会安全投资公司和三名相关负责人。

美国国务卿蓬佩奥18日在一份声明中说，被制裁的公司和个人从事了可能帮助伊朗暴力行为的活动。

蓬佩奥说，“这些个人和实体的行为向（伊朗）政权提供了收入，可能会用来资助恐怖和其它破坏稳定的活动，比如最近向驻扎在伊拉克塔吉军事基地（Camp Taji）的伊拉克和联军部队发动火箭攻击。我们的制裁将不让（伊朗）政权从化工产业获取关键的收入，并在政治上和外交上进一步孤立伊朗。美国将继续全面执行我们的制裁”。

路透社在报道这个消息时说，蓬佩奥的声明似乎显示，尽管中国等国家以冠病疫情为由要求解除对伊朗的制裁，美国政府不会松动对伊朗的制裁。