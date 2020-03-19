特朗普：“中国病毒”说法没错 中国未更早通报疫情

对于外界批评“中国病毒”的说法带有种族歧视含义，美国总统特朗普于当地时间星期三（3月18日）否认这种用语是种族主义，并批评中国政府最初没有及时向美国通报冠病疫情。

美国政府在当地时间周一（16日）晚上针对疫情发布全国指引，特朗普随后在推特发文：“美国将强力支持航空业等受中国病毒（Chinese virus）影响的行业。我们会比以往更强大！”

在英语里，Chinese即意指“中国的”，也指“华人”，特朗普这番言论被认为带有种族歧视色彩，在美国国内掀起轩然大波。

综合路透社、美国之音报道，特朗普18日在白宫举行的有关疫情的记者会上说，如果美国能早点从中国得知有关疫情的资讯，将对目前的形势有所帮助。“这来自中国，没有人对此提出质疑。”

与中国、意大利、伊朗等重灾区相比，美国的疫情相对较轻，但确诊病例过去数周急剧增加，已达4000多起，引起美国医院可能不堪负荷的担忧。

此外，特朗普也否认自己早前使用“中国病毒”的说法是种族主义，并表示这是反击中国政府提出的病毒可能是美军传播的说法。他坚持认为“中国病毒”的说法没错。

特朗普说：“因为它（冠病病毒）来自中国。这根本不是种族主义。根本不是。它来自中国。这是为什么。它来自中国。我想说得准确。他们的地方。我非常热爱来自我们国家的所有人。但是你们知道，中国在某一刻试图说，这个东西也许是美国军人造成的。不可以这样。不会这样的。只要我还是总统，就不会。它来自中国。”

中国外交部发言人赵立坚12日在个人推特上指出，美国疾病控制与预防中心主任雷德菲尔德在出席国会听证会时承认，一些美国流感死者被检测出对冠病呈阳性反应。“可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”

另一方面，特朗普也被问及中国政府驱逐《华尔街日报》、《纽约时报》和《华盛顿邮报》驻华记者的决定时说，“我对此不满。我自己跟所有这三家媒体都有纠纷。我知道你们对此都很了解。但这根本不是我愿意看到的。我对此非常不满。”

针对美国早前大幅缩减中国官媒在美的中国籍雇员名额，中国昨天祭出强力反制措施，宣布驱逐《纽约时报》《华尔街日报》和《华盛顿邮报》美籍驻华记者。据在北京的驻华外国记者协会统计，至少有13名美籍记者会受影响。