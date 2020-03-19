两度延期 亚细安残运会订10月举行

（早报讯）受资金问题与2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，第10届亚细安残疾人运动会二度展期后，决定于今年10月举行。

先前因为菲律宾主办方的资金问题，原订于今年1月18至24日举行的亚细安残疾人运动会延迟至3月20至28日举行。本月16日，菲律宾召集亚细安成员国召开紧急视频会议，以疫情影响为由，将比赛再次展期至今年10月3日至9日进行。

新加坡全国残奥理事会（SNPC）今日（19日）发文告说，冠病19仍然是当局最关注的问题。“我们相信残运会的推迟，会给亚细安成员国更多时间评估疫情。与此同时，SNPC和新加坡残障体育理事会（SDSC）现在更关注的是我们残奥选手的健康，以及他们如何应对当前的疫情。”

10月开赛意味着残奥选手将在参加东京残奥会后投入亚细安残疾人运动会的准备工作。我国残疾泳将杜维崧表示，亚细安残疾人运动会对他来说是一场重要的比赛，虽然延期后，与东京残奥会距离很近，没有充裕的休息时间，但他并不介意。

“能够代表国家参赛对我来说是一种荣誉，我期待参加亚细安残疾人运动会的比赛，无论是在10月还是其他时间。”

亚细安成员国将在今年7月底再召开一次会议，评估冠病19的最新情况，再确定运动会是否能如期举行。